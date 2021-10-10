Новости Одессы и Одесской области

Сегодня День рождения у Дэвида Ли Рота

Сегодня День рождения у Дэвида Ли Рота

Сегодня, 10 октября, американскому рок-певцу и актёру Дэвиду Ли Роту исполняется 67 лет.

Подписаться

Дэвид Ли Рот родился в городе Блумингтон (штат Индиана, США), в семье потомственных врачей. Его предками были эмигранты из Российской империи.

В подростковом возрасте Рот переехал в Калифорнию. После окончания школы он подрабатывал санитаром в больнице и пел в группе Red Ball Jets. Вскоре он познакомился с братьями Ван Халенами: Эдди и Алексом. Они пригласили его в качестве вокалиста в свой коллектив Mammoth. Позже группу переименовали в Van Halen.

Успех Дэвида Ли Рота

Первый альбом Van Halen, вышедший в 1978 году, получил статус бриллиантового и сразу сделал группу знаменитой в США. А сам Дэвид стал известен публике благодаря своей яркой манере поведения на сцене.

С Van Halen Рот записал ещё пять альбомов: «Van Halen II», «Women and Children First», «Fair Warning», «Diver Down», «1984». Все они принесли коллективу большой коммерческий успех, а благодаря альбому «1984», группа попала в книгу рекордов Гиннесса.

Фото: nme.com

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить