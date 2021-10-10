Сегодня День рождения у Дэвида Ли Рота

Сегодня, 10 октября, американскому рок-певцу и актёру Дэвиду Ли Роту исполняется 67 лет.

Дэвид Ли Рот родился в городе Блумингтон (штат Индиана, США), в семье потомственных врачей. Его предками были эмигранты из Российской империи.

В подростковом возрасте Рот переехал в Калифорнию. После окончания школы он подрабатывал санитаром в больнице и пел в группе Red Ball Jets. Вскоре он познакомился с братьями Ван Халенами: Эдди и Алексом. Они пригласили его в качестве вокалиста в свой коллектив Mammoth. Позже группу переименовали в Van Halen.

Успех Дэвида Ли Рота

Первый альбом Van Halen, вышедший в 1978 году, получил статус бриллиантового и сразу сделал группу знаменитой в США. А сам Дэвид стал известен публике благодаря своей яркой манере поведения на сцене.

С Van Halen Рот записал ещё пять альбомов: «Van Halen II», «Women and Children First», «Fair Warning», «Diver Down», «1984». Все они принесли коллективу большой коммерческий успех, а благодаря альбому «1984», группа попала в книгу рекордов Гиннесса.

Фото: nme.com