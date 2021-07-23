Сегодня День рождения у Дэниела Рэдклиффа

Рэдклифф стал знаменитым благодаря роли Гарри Поттера в серии фильмов, снятых по одноимённым произведениям писательницы Джоан Роулинг.

Актёр родился в 1989 году в городе Фулеме, западном районе Лондона, и с детства участвовал в школьных постановках. Впервые на экране он появился в конце 90-хх в телефильме BBC «Дэвид Копперфилд». В это же время его пригласили сниматься в «Гарри Поттер и философский камень». Съёмки начались в 2000 году, а выпуск ленты состоялся в 2001 году. Фильм пользовался огромным успехом, мировые кассовые сборы превысили 970 млн долларов. Все последующие картины этой серии были не менее успешными.

Также Дэниел играл в театральных постановках «The Play What I Wrote» и «Эквусе».

Одной из последних актерских работ Рэдклиффа — роль Тима Дженкина в триллере «Побег из Претории». Фильмы вышел в прошлом году.

Фото: teleprogramma.pro