Новости Одессы и Одесской области

Сегодня День рождения у Дэниела Рэдклиффа

Сегодня День рождения у Дэниела Рэдклиффа

Сегодня, 23 июля, британскому актеру Дэниелу Рэдклифу исполняется 32 года.

Рэдклифф стал знаменитым благодаря роли Гарри Поттера в серии фильмов, снятых по одноимённым произведениям писательницы Джоан Роулинг.

Актёр родился в 1989 году в городе Фулеме, западном районе Лондона, и с детства участвовал в школьных постановках. Впервые на экране он появился в конце 90-хх в телефильме BBC «Дэвид Копперфилд». В это же время его пригласили сниматься в «Гарри Поттер и философский камень». Съёмки начались в 2000 году, а выпуск ленты состоялся в 2001 году. Фильм пользовался огромным успехом, мировые кассовые сборы превысили 970 млн долларов. Все последующие картины этой серии были не менее успешными.

Также Дэниел играл в театральных постановках «The Play What I Wrote» и «Эквусе».

Одной из последних актерских работ Рэдклиффа — роль Тима Дженкина в триллере «Побег из Претории». Фильмы вышел в прошлом году.

Фото: teleprogramma.pro

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить