Сегодня День рождения у Дакоты Джонсон

Сегодня, 4 октября, американской актрисе и модели Дакоте Джонсон исполняется 32 года.

Дакота Джонсон родилась в городе Остин (штат Техас, США) в семье актёров Мелани Гриффит и Дона Джонсона. С детства она занималась танцами и мечтала пойти по стопам родителей.

В 1999 году актриса дебютировала в фильме «Женщина без правил». Потом с её участием вышли фильмы «Социальная сеть», «Страшно красив», «Хлоя и Тео», «Немножко женаты», «Черная месса» и другие. Но одной из самых удачных её работ стала роль Анастейши в романтической драме «Пятьдесят оттенков серого».

Параллельно с кинокарьерой она снималась в рекламе MANGO и Rising Star.

Фото: film.ru