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Сегодня День рождения у Барбры Стрейзанд

Сегодня День рождения у Барбры Стрейзанд

Сегодня, 24 апреля, американской певице и актрисе Барбре Стрейзанд исполняется 79 лет.

Стрейзанд считается одной из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса. У неё множество наград, среди которых два «Оскара», премии «Эмми», «Грэмми» и «Золотой глобус».

Первую свою роль Барбра сыграла на Бродвее в 1962 году в мюзикле «Я достану тебе это оптом». В том же году она подписала контракт с Columbia Records и появилась в «Шоу Эда Салливана». Она привлекла внимание знаменитого пианиста Владзю Либераче. Вскоре он предложил ей сотрудничество, и Стрейзанд стала выступать с ним в Лас-Вегасе.

В 1963 году вышел в свет её дебютный альбом The Barbra Streisand Album. Он получил две премии «Грэмми». Популярность Стрейзанд продолжала расти, и три её последующих альбома попадали в чарт Billboard 200.

Дебютом Стрейзанд в кино стала музыкальная комедия «Смешная девчонка» (1968). Эта картина принесла Стрейзанд мировую известность и первого «Оскара». Последнеё ее киноработой стала комедия «Проклятие моей матери» в 2021 году.

Барбра много лет поддерживала Демократическую партию США, программы по борьбе с глобальным потеплением, выступала за вывод американских войск из Ирака, за права женщин и сексуальных меньшинств, демократических журналистов, а также детей, больных раком.

Фото: pinterest.com

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