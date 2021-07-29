Сегодня День рождения у Анны Бессоновой

Сегодня, 29 июля, День рождения отмечает украинская гимнастка Анна Бессонова. Ей исполняется 37 лет.

Киевлянка Анна Бессонова является абсолютной чемпионкой мира 2007 года, четырёхкратной чемпионка мира и трёхкратной чемпионка Европы по художественной гимнастике.

Анна выросла в спортивной семье. Её отец — известный в прошлом футболист киевского «Динамо» Владимир Бессонов, а мать — чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Виктория Бессонова. Она и стала первым тренером дочери.

На соревнования Бессонова выступала с 10 лет Спортивная карьера. И первый, и последний для Анны чемпионаты мира прошли в Японии.

В 2002 года гимнастка стала лидером сборной Украины. Анна выступала с обручем под музыку из балета «Лебединое озеро» и с булавами.

В 2010 году состоялся Кубок Дерюгиной, на котором Бессонова представила показательный номер под песню Лары Фабиан «Je suis malade», поставив точку в спортивной карьере. Спортсменка запомнилась зрителям элегантностью, грацией, выразительностью и экспрессивностью своих выступлений, поэтому болельщики прозвали её The Queen of Elegance (Королева элегантности).

После ухода из спорта Бессонова попробовала себя в качестве телеведущей, работала специальным корреспондентом телеканала «Футбол», участвовала в телепроекте «Танцую для тебя», став его победительницей в паре с Александром Лещенко. Также она была шеф-редактором журнала «Pink».

Фото: wtfit.me