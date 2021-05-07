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Сегодня День рождения у Александра Людвига

Сегодня День рождения у Александра Людвига

Сегодня, 7 мая, канадский актёр и композитор Александр Людвиг отмечает День рождения. Ему исполняется 29 лет.

Людвиг родился в 1992 году в канадском Ванкувере и с 9 лет начал сниматься в кино. Юный актёр появлялся в таких картинах, как «Король воздуха: Лига чемпионов», «Экстремальный примат», «Ева и огненный конь». Но славу ему принесла роль Уилла Стантона в фантастическом фильме «Восход тьмы», который вышел в 2007 году.

Также актер работал в телефильмах «То, что называют убийством» и «Голодные игры», сериалах «Мёртвая зона» и «Викинги».

В 2012 году начал запись своего первого музыкального альбома, написав песню Live it up.

В 2020 году сыграл в комедийном боевике «Плохие парни навсегда» в главной роли с Уиллом Смитом.

Фото: kino-teatr.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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