Сегодня День рождения у Адель

Сегодня, 5 мая, День рождения празднует британская певица и композитор Адель. Ей исполняется 33 года.

Адель стала первым музыкантом в мире, сумевшим выиграть в номинациях «Альбом года», «Запись года» и «Песня года» дважды.

Адель родилась в 1988 году в Лондоне, в районе под названием Тоттенем. Первый свой альбом она выпустила в 2008 году. Он сразу стал коммерчески успешным. На 51-ой церемонии «Грэмми» в 2009 году она получила награды в номинациях «Лучший новый исполнитель» и «Лучшее женское вокальное поп-исполнение».

В 2012 году Адель завоевала множество наград, в том числе шесть премий «Грэмми», включая лучший альбом года, две премии Brit Awards и три награды American Music Awards.

В Книге рекордов Гиннесса зафиксированы три уникальных достижения певицы: она признана первой сольной исполнительницей, чей альбом возглавлял британский чарт 11 недель подряд и 21 неделю в целом, а также — единственной артисткой, два альбома и два сингла которой одновременно попали в первую пятёрку хит-парада.

В 2012 году она исполнила песню «Skyfall», которая стала заглавной темой бондианы «007: Координаты «Скайфолл»». Песня получила премии «Оскар», «Грэмми», а также «Золотой глобус» в номинации лучшая оригинальная песня.

В 2012 и 2016 годах журнал Time называл Адель одной из самых влиятельных женщин в мире.

В 2017 году заняла третье место в списке журнала Forbes «30 самых высокооплачиваемых звёзд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет».

Фото: afisha.london