Новости Одессы и Одесской области

Сегодня День рождения у Адель

Сегодня День рождения у Адель

Сегодня, 5 мая, День рождения празднует британская певица и композитор Адель. Ей исполняется 33 года.

Адель стала первым музыкантом в мире, сумевшим выиграть в номинациях «Альбом года», «Запись года» и «Песня года» дважды.

Адель родилась в 1988 году в Лондоне, в районе под названием Тоттенем. Первый свой альбом она выпустила в 2008 году. Он сразу стал коммерчески успешным. На 51-ой церемонии «Грэмми» в 2009 году она получила награды в номинациях «Лучший новый исполнитель» и «Лучшее женское вокальное поп-исполнение».

В 2012 году Адель завоевала множество наград, в том числе шесть премий «Грэмми», включая лучший альбом года, две премии Brit Awards и три награды American Music Awards.

В Книге рекордов Гиннесса зафиксированы три уникальных достижения певицы: она признана первой сольной исполнительницей, чей альбом возглавлял британский чарт 11 недель подряд и 21 неделю в целом, а также — единственной артисткой, два альбома и два сингла которой одновременно попали в первую пятёрку хит-парада.

В 2012 году она исполнила песню «Skyfall», которая стала заглавной темой бондианы «007: Координаты «Скайфолл»». Песня получила премии «Оскар», «Грэмми», а также «Золотой глобус» в номинации лучшая оригинальная песня.

В 2012 и 2016 годах журнал Time называл Адель одной из самых влиятельных женщин в мире.

В 2017 году заняла третье место в списке журнала Forbes «30 самых высокооплачиваемых звёзд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет».

Фото: afisha.london

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить