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Сегодня День рождения Оуэна Уилсона

Сегодня День рождения Оуэна Уилсона

Сегодня, 18 ноября, День рождения отмечает американский актер и сценарист Оуэн Уилсон. Ему исполняется 53 года.

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Оуэн родился в Далласе, штат Техас. Первые шаги в кино и на телевидении не были достаточно успешными для него. Перелом в карьере Уилсона произошел после знакомства с комиком и режиссером Беном Стиллером. Он стал приглашать актера практически на все свои проекты.

Оуэн Уилсон: фильмы

В начале 2000 Оуэн сыграл в комедийном вестерне «Шанхайский полдень» и его сиквеле «Шанхайские рыцари». Также он номинировался на «Оскар» за сценарий трагикомедии «Семейка Тененбаум», написанный вместе с Уэсом Андерсоном, и на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль — комедия или мюзикл» за фильм «Полночь в Париже».

Среди других известных картин с участием Уилсона — «Академия Рашмор», «Шанхайский полдень», «Знакомство с родителями», «Марли и я», «Ночь в музее» и «Отель „Гранд Будапешт“».

Оуэн Уилсон: личная жизнь

У Оуэна были отношения с актрисой Кейт Хадсон. Однако в 2006 году они расстались. Актер очень тяжело переживал разрыв. Как писали СМИ, в тот период он наглотался таблеток и вскрыл себе вены. К счастью, его спасли в больнице. Спустя некоторое время пара снова начала встречаться, но потом объявила об окончательном завершении своего романа.

В 2011году у актера и его подруги Джейд Дуэлл родился мальчик Роберт. А в 2014 году Оуэну родила еще одного сына Финна его личный тренер Кэролайн Линдквист. В 2018 году он в третий раз стал отцом — у него появилась дочь Лайла от его бывшей девушки Варуни Вонгсвиратес.

Напомним, в октябре День рождения праздновала Ким Кардашьян.

Фото: cheatsheet.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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