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Сегодня День рождения отмечает Ума Турман

Сегодня День рождения отмечает Ума Турман

Сегодня, 29 апреля, американская актриса Ума Турман празднует День рождения. Ей исполняется 51 год.

Турман снималась в разнообразных фильмах — от романтических комедий до научно-фантастических боевиков. Однако её карьера заладилась не сразу. Сначала она пыталась стать моделью в Нью-Йорке и работала посудомойкой. Талант Умы заметили после эпизодической роли в фантастическом фильме Терри Гиллиама «Приключения барона Мюнхгаузена».

Но настоящую известность ей принесла картина «Генри и Джун», где она сыграла жену писателя Генри Миллера. После этой работы Турман назвали «секс-символом для интеллектуалов».

Сексуальность Умы сразила и Квентина Тарантино. Экстравагантный режиссер влюбился в её большие ступни и пригласил сниматься в «Криминальное чтиво». За исполнение роли Мии она номинировалась на «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA.

Фото: newvz.ru

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