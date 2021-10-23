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Сегодня День рождения у Пеле

Сегодня День рождения у Пеле

23 октября День рождения празднует легендарный бразильский футболист Пеле. Ему исполняется 81 год.

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Настоящее имя футболиста —  Эдсон Арантис ду Насименту. Он родился в бедной семье в Трес-Корасойнс — небольшом городке бразильского штата Минас-Жерайс. С детства мальчик занимался футболом. Секреты футбольного мастерства передал ему его отец Жуан Рамос ду Насименту, известный как Дондиньо.

Как прославился Пеле?

В школьные годы мальчика прозвали «Пеле» в честь его любимого игрока, местного вратаря Васко да Гамы Биле.

В молодости Эдсон играл за несколько любительских команд, в том числе за Sete de Setembro, Canto do Rio, São Paulinho и Amеriquinha.

В 1956 году Пеле произвёл впечатление на тренера «Сантоса» Луиса Алонсо Переса и подписал контракт с этим клубом. В сентябре того же года, когда Пеле ещё не исполнилось и 16 лет, он впервые вышел на поле в официальном матче клуба и забил гол. Через 10 месяцев его пригласили в сборную Бразилии, в составе которой он провёл 92 матча и забил 77 голов.

Интересные факты о Пеле

  • Пеле — единственный футболист в мире, который три раза становился чемпионом мира как игрок.
  • ФИФА признала его величайшим футболистом, а МОК — величайшим спортсменом XX века..
  • В начале своей карьеры у Пеле из-за бедности даже не было мяча. Он играл либо с носком, набитым газетой и перевязанным ниткой, либо грейпфрутом.
  • Пеле опубликовал несколько автобиографий, снимался в кино и сочинял музыку.
  • В 1975 году Пеле переехал в Нью-Йорк и стал выступать за клуб «Нью-Йорк Космос». Он решил подтянуть свой английский в языковой школе для взрослых и встретил там бывшего битла Джона Леннона.
  • У Пеле с детства случались приступы лунатизма. Его товарищ по «Сантосу» Пепе любил рассказывать байку, как однажды Пеле вскочил с кровати посреди ночи, прокричал «Гол!» и лег спать как ни в чем не бывало.
  • В 1997 году президент США Билл Клинтон пригласил Пеле на ужин в Белый дом. Но тот отказался, потому что у него уже были другие планы.

Фото: AFP 2021 / Maria Bastone

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Редакция ПРОФИЛЬ

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