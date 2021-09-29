Сегодня юбилей у Андрея Шевченко

Андрей Шевченко считается лучшим бомбардир в истории сборной Украины и в истории миланского дерби. Он родился в селе Дворковщина Киевской области, но потом с семьёй переехал в Киев. В школьные годы он увлекся футболом. Играл за команду ЖЭКа, которой руководила инструктор-женщина. На одном из детских турниров Шевченко приметил тренер спортивной школы киевского «Динамо» Александр Шпаков и пригласил в свой класс.

Дебют Шевченко в основной команде состоялся 8 ноября 1994 года в Донецке в матче против «Шахтёра». В сезоне 1997-1998 годов его признали лучшим украинским игроком в Лиге чемпионов. В мае 1999 года Андрей перешел играть в «Милан». Через семь лет он решил перебраться в Лондон, в клуб Романа Абрамовича «Челси», но через два года снова вернулся в «Милан». В 2009 году футболист подписал контракт с киевским «Динамо». В начале сезона 2010-2011 годов Шевченко стал капитаном команды.

Параллельно футболист выступал за сборную Украины. Он сыграл на двух больших турнирах — чемпионате мира 2006 и чемпионате Европы 2012.

В 2012 году Андрей объявил о завершении спортивной карьеры и об участие в парламентских выборах в проекте «Украина — Вперёд!». В итоге его партия не прошла в парламент.

С 2016 года Шевченко является тренером сборной Украины.

Фото: footballua.tv