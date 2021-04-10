“Сделано на Малой Арнаутской”: в Одессе обнаружили сеть подпольных швейных цехов (видео)

В Одессе и Одесском районе обнаружили сеть подпольных швейных цехов, в которых изготавливали одежду под видом продукции известных брендов.

Готовую одежду поставляли за границу и по Украине по почте или на автобусах.

Следили за цеховиками несколько месяцев, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

А работало подпольное производство два года. Его организовали пятеро мужчин и две женщины из соседней страны (какой именно – в полиции не уточняют). Фигуранты в основном – родственники.

Во время обысков у них изъяли вещи и документы, доказывающие противоправную деятельность.