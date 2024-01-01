Здати ялинки після свят можна одеським комунальникам: ті використовують їх з користю (адреси)

До сліз: де запалила вогні нова головна ялинка Одеси (фотофакт) Жодним російським агресорам не зламати одеситів та їхню волю до життя. І новорічне свято у місті буде незважаючи на їхні обстріли. Так, в Одесі запалили святкові гірлянди на новій головній ялинці міста – той, що стоїть на подвір’ї ушкодженої ворожим обстрілом висотки. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі волонтери з Херсона влаштували новорічне диво особливим дітям (фоторепортаж) Новий рік – час чудес! І в такі складні дні не варто забувати про сиріт і покинутих дітей. Так, напередодні свята херсонські волонтери зі «Служби підтримки та інтеграції військовослужбовців та ветеранів «Альвіс» за інформаційної підтримки «Одеського життя» влаштували новорічне диво вихованцям Одеського міського спеціалізованого будинку дитини №1. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Не гірше олів’є: 3 салати, гідні зайняти місце на новорічному столі Чимала складова Нового року – святковий стіл, обставлений традиційними стравами. І багато господинь напевно приготують такі звичні олів’є та салат із крабовими паличками. Адже для чималої частини українців це не так їжа, як теплі спогади з дитинства. Але чому б не спробувати приготувати щось новеньке? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ