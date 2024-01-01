Здати ялинки після свят можна одеським комунальникам: ті використовують їх з користю (адреси)

Одеські комунальники традиційно відкривають пункти прийому використаних новорічних ялинок. У минулі роки за них давали солодощі, але чи будуть солодкі подарунки цього року, невідомо. Свої корективи може внести війна.
Про відкриття пунктів прийому новорічних дерев повідомили в управлінні інформації Одеської міської ради.
Працівники муніципальних комунальних сервісів просять мешканців міста не викидати після свят новорічні ялинки у сміттєві контейнери, а здати комунальним службам. Ті, у свою чергу, перероблять їх на корисну мульчу.
Список адрес пунктів прийому ялинок в Одесі
КП «ЖКС «Фонтанський»:
- вул. М. Арнаутська, 7;
- вул. Б. Арнаутська, 83;
- вул. Транспортна, 8/А;
- просп. Гагаріна, 23/5;
- вул. Тираспольська, 13;
КП «ЖКЗ «Чорноморський»:
- просп. Небесної сотні, 83;
- вул. Ак. Корольова, 63/А;
- вул. Ільфа та Петрова, 63 корпус 1;
- пл. Незалежності, 1;
- просп. Ак. Глушка, 1/В;
КП «ЖКЗ «Вузовський»:
- вул. Шишкіна, 52/2А;
- вул. Варненська, 5/2;
- просп. Небесної Сотні, 4;
- вул. Героїв Крут, 3;
КП «ЖКС «Хмельницький»:
- вул. Балківська, 199;
- вул. Середня, 47;
- вул. Болгарська, 16;
- вул. Б.Хмельницького, 64;
КП «ЖКЗ «Пересипський»:
- вул. Ат. Чепіги, 9;
- вул. Далекосхідна, 6;
КК «КЛЕВЕР»:
- вул. Висоцького, 20;
- вул. Заболотного, 12;
- вул. Марсельська, 5;
- вул. Лузанівська, 67;
- вул. Чорноморського козацтва, 167;
КП «ЖКЗ «Порто-Франківський»:
- вул. 10 Квітня, 4;
- вул. Канатна, 19-21;
- Олександрівський проспект, 27;
КП «ЖКЗ «Черемушки»:
- вул. Святослава Ріхтера, 2-2Б (майданчик);
КК «Сервіс плюс»:
- вул. Філатова, 86;
- вул. Черняховського, 18.