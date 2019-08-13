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Новости Одессы и Одесской области

СБУ затримала одеських посадовців, які здійснили понад 300 переоформлень нерухомості від імені померлих осіб

СБУ затримала одеських посадовців, які здійснили понад 300 переоформлень нерухомості від імені померлих осіб

Служба безпеки України припинила масштабну рейдерську діяльність організованого угруповання в Одесі.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Донецької області припинили протиправну діяльність групи державних реєстраторів, колишніх працівників державної архітектурно-будівельної інспекції та посадових осіб органів юстиції Одеської області.

Оперативники встановили, що у 2017 році співробітник Головного управління юстиції України в Одеській області спільно з колишніми керівниками Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області створили систему фіктивних реєстраційних підприємств, діяльність яких фактично здійснювалась у спеціально обладнаному офісі в Одесі.

Використовуючи незаконно отримані ключі доступу до Державних реєстрів, організатори оборудки без згоди власників відчужували земельні ділянки, об’єкти нерухомості та корпоративні права. Вони систематично вносили неправдиві відомості до державних баз даних, використовували підроблені документи, печатки, бланки та штампи підприємств, установ та організацій різних форм власності.

З липня 2017 року до серпня 2018 року на підставі заяв від імені померлих осіб рейдерською групою було вчинено понад 300 реєстраційних дій щодо переоформлення нерухомого майна на всій території України, у тому числі в Донецькій, Луганській областях і ТОТ АР Крим. Оборудки здійснювались як для клієнтів, так і у власних інтересах фігурантів провадження.

Крім того, організатори шахрайської оборудки та підконтрольні їм виконавці причетні до незаконних забудов в Одесі, захоплень будівельних комплексів, ділянок землі та інших об’єктів нерухомого майна. Також вони здійснювали безпідставне зняття обтяжень (арештів майна), накладених державними виконавцями на підставі судових рішень. Потерпілими від дій зловмисників є фізичні й юридичні особи та державні органи.

Нагадаємо, в Одеській області СБУ викрила багатомільйонний бізнес «злодіїв у законі».

Фото: СБУ

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