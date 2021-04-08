СБУ сообщила о подозрении одному из бывших руководителей Одесского морского порта

Сотрудники Службы безопасности Украины объявили о подозрении одному из бывших руководителей Одесского морского торгового порта.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, чиновник причастен к нанесению государству убытков в размере 142 млн грн.

По данным следствия, в течение 2018-2019 гг. начальник порта сдавал в аренду коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам. Оперативники установили, что из-за действий чиновника коммерческие структуры получали сверхприбыли от судовладельцев, которые должны были поступать в бюджет.

Идет досудебное расследование по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Имя главы портофлота в СБУ не уточняют, но по данным издания «Думская», речь идет о бывшем начальнике госпредприятия «Одесский морской торговый порт» Михаиле Черных.

Как сообщалось, в январе 2021 года Министерство инфраструктуры Украины отстранило от исполнения обязанностей директора госпредприятия «Одесский морской торговый порт» Алексея Мясковского.

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Фото: СБУ