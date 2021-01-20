Главу Одесского порта отстранили от должности

Как сообщает пресс-служба министерства, соответствующий приказ датирован 16 января.

Согласно документу, Мясковский отстранен от должности на время проверки финансово-хозяйственной деятельности порта.

Исполнять обязанности директора госстивидора на период отстранения Мясковского будет его первый заместитель Александр Гармаш.

Как сообщалось, назначение Алексея Мясковского и.о. директора Одесского морского торгового порта Кабмин согласовал 16 октября 2019 года. Ранее Мясковский возглавлял юридическую службу госпредприятия.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины приняло решение об увольнении главы администрации Одесского морского порта Руслана Сахаутдинова.

Фото: Facebook Алексея Мясковского