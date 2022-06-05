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Сборная Украины проиграла решающий матч в отборе на Чемпионат мира

Сборная Украины проиграла решающий матч в отборе на Чемпионат мира

Национальная сборная Украины по футболу не сумела пробиться на Чемпионат мира-2022.

В финале плей-офф квалификации ЧМ-2022 подопечные Александра Петракова уступили в гостях команде Уэльса со счетом 0:1.

Судьбу матча на стадионе «Кардифф Сити» решил автогол Андрея Ярмоленко на 34-й минуте.

Уэльс стал 13-м от Европы участником Мундиаля, где на групповом этапе сыграет в квартете B со сборными Ирана, Англии и США.

22-й чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что сборная Украины на предыдущем этапе отбора переиграла сборную Шотландии.

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