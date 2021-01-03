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В Одесской области Mercedes сбил велосипедиста: труп спрятали в багажнике

В Одесской области Mercedes сбил велосипедиста: труп спрятали в багажнике

В Одесской области под колесами автомобиля «Mercedes-benz» оказался 33-летний велосипедист, который погиб на месте происшествия.

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Авария произошла вечером 2 января в селе Великая Михайловка, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Мерседес въехал в велосипедиста, который двигался в одном направлении с машиной.

В результате ДТП велосипедист погиб, а водитель автомобиля, чтобы скрыть преступление, положил тело погибшего в багажник и попытался скрыться с места происшествия. Но, удалившись с места аварии на полтора километра, снова попал в ДТП, наехав на препятствие.

Водителя проверили на предмет алкогольного и наркотического опьянения. О результатах не сообщается.

 

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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