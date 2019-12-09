Санаторій на Куяльницькому лимані вимагають повернути державі

Підприємство протиправно оформило право власності на приміщення санаторію площею понад 100 тис м кв вартістю близько 1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Одеської області у Facebook.

Прокуратура вимагає повернути державі санаторій ім. Пирогова на Куяльницькому лимані.

Прокурори обласної прокуратури вживають заходи з метою повернення державі майна санаторію ім. Пирогова, розташованого на території Куяльницького лиману. Цей курорт державного значення, один з перших у світі, де почали застосовувати грязелікування.

Так, прокурори звернулись до господарського суду з позовом про скасування рішень держреєстратора та визнання за державою права власності на нерухомість об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті «Куяльник».

З’ясовано, що підприємство протиправно оформило право власності на приміщення санаторію площею понад 100 тис м кв вартістю близько 1 млрд грн.

Фото: Otdih.in.ua

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