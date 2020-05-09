Салют Победе: одесская Музкомедия приглашает на театрализованный концерт

Конечно же, он пройдет в онлайн-режиме. Вы сможете стать его зрителем, зайдя на страничку театра в facebook или на Ютуб-канал одесской Музкомедии.

У этого театрализованного концерта — своя судьба. Он создан десять лет назад. Режиссер-постановщик — народный артист Украины Владимир Фролов. Мы увидим концерт в записи 2015 года.

Этот концерт, по сути — спектакль, — как воскрешение традиций фронтовых концертов, как дань памяти не только ветеранам, но и тем фронтовым бригадам, вошедшим в нашу историю, как и сама Вторая мировая…

Это и песни военных лет, и песни, родившиеся уже гораздо позже, и театральные миниатюры. И, главное, золотые голоса нашей Музкомедии.

И еще… В этом концерте принимала участие недавно ушедшая от нас королева сцены, примадонна — народная артистка Украины Евгения Дембская. И, значит, у нас с вами снова появится возможность услышать и увидеть на сцене Евгению Михайловну. Ее исполнение известной песни «Давай закурим» на этом концерте сопровождалось бурными овациями и криками «Браво!»…

Фото — пресс-служба театра

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