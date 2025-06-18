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На российско-украинской войне погиб уроженец села Выпасное Мологовской громады Игорь Чету;

Попрощаться с защитником можно будет сегодня,18 июня.

Как сообщила пресс-служба Белгород-Днестровской районной государственной администрации, житель села Выпасное Мологовской громады Игорь Чету погиб 13 июня 2025 года в бою за Украину в районе н.п. Новосергиевка Покровского района. Воину навсегда останется 30 лет.

«Игорь Чету, как верный сын своего государства, стал на защиту Украины и вместе с побратимами мужественно и преданно боролся за территориальную целостность, давая достойный отпор захватчикам. Добрый, искренний, открытый, трудолюбивый человек, он еще так много мог сделать хорошего в своей жизни, но коварная смерть настигла его” — написали земляки защитника.

Как сообщалось ранее, 10 июня в больнице города Днепра от полученных на фронте тяжелых ран скончался уроженец Подольского района Одесской области Руслан Гонца.