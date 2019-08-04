Саакашвили предлагает переизбрать одесскую власть из-за неработающих ливневых стоков

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили критикует действующую власть города за то, что проблема слива стоковых вод во время сезонных осадков вызывает транспортный коллапс и подтопления.

«Затопленные улицы, плавающие машины, фонтаны из забитых ливневок – это уже привычная для всех одесситов картина. Последние несколько лет в Одессе каждый сильный дождь – это потоп, каждый сильный снег – транспортный коллапс, а сильный ветер – десятки поваленных деревьев», – заявил он на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что никто не застрахован от стихийных бедствий, однако все, что произошло в Одессе, нельзя причислить к стихийному бедствию.

«Это никак не стихийное бедствие, это просто сезонная погода! Обо всех этих проблемах все отлично знают, только никто ничего не делает. Десятилетиями. Как десятилетиями никому нет дела до того, что город разрушается и умирает», – отметил политик.

«Такой фантастический потенциал и такое никчемное существование одного из самых перспективных городов Европы. Сколько еще так протянет Одесса?», – задается вопросом Саакашвили.

Также он добавил, что «Одессе нужны досрочные выборы».

Чому кожен дощ в Одесі – потоп? Сьогодні в Одесі пройшла сильна злива, і місто буквально захлинулося водою.Затоплені вулиці, плаваючі машини, фонтани з забитих ливнівок — це вже звична для всіх одеситів картина. Останні кілька років в Одесі кожен сильний дощ — це потоп, кожен сильний сніг — транспортний колапс, а сильний вітер = десятки повалених дерев.Звичайно, ніхто не застрахований від стихійного лиха, але все перераховане вище — це аж ніяк НЕ стихійне лихо, це просто сезонна погода! Про всі ці проблеми всі чудово знають, тільки ніхто нічого не робить. Десятиліттями. Як десятиліттями нікому немає діла до того, що місто руйнується і вмирає.Такий фантастичний потенціал і таке нікчемне існування одного з найперспективніших міст Європи. Скільки ще так протягне Одеса?—Сегодня в Одессе прошел сильный дождь, и город буквально захлебнулся водой. Затопленные улицы, плавающие машины, фонтаны из забитых ливневок – это уже привычная для всех одесситов картина. Последние несколько лет в Одессе каждый сильный дождь – это потоп, каждый сильный снег – транспортный коллапс, а сильный ветер = десятки поваленных деревьев.Конечно, никто не застрахован от стихийных бедствий, но все вышеперечисленное – это никак НЕ стихийное бедствие, это просто сезонная погода! Обо всех этих проблемах все отлично знают, только никто ничего не делает. Десятилетиями. Как десятилетиями никому нет дела до того, что город разрушается и умирает.Такой фантастический потенциал и такое никчемное существование одного из самых перспективных городов Европы. Сколько еще так протянет Одесса?https://youtu.be/chJ7vrHeJqg Опубліковано Mikheil Saakashvili Субота, 3 серпня 2019 р.

Фото и видео со страницы Михаила Саакашвили в Facebook