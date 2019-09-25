С телефоном в руках: пассажиры возмущаются поведением водителей автобусов

Водитель компании «Автолюкс» во время поездки разговаривал по телефону, а затем, едва посматривая на дорогу, переписывался в мессенджере «Viber». Об этом сообщил одессит Игорь Окландер на своей странице в Facebook.

22 сентября Игорь выбрал компанию «Автолюкс» для поездки в Киев. Во время управления автобусом водитель несколько часов разговаривал по телефону. А закончив длительный разговор, он зашел в «Viber» и начал вести там переписку.

«Спустя 10 минут этого перформанса, я вежливо попросил его сосредоточиться на дороге, за что был награжден выпадами в контексте «расслабься», «мне по работе надо», «не нравится – иди в конец салона». После чего я понял, что диалог с данным человеком вряд ли будет продуктивным», – написал Игорь Окландер у себя на странице.

Возмущенный такими ответами и пренебрежением безопасности пассажиров, у Игоря остались вопросы к перевозчику:

1) Нормально ли, когда водитель автобуса с десятками людей во время управления транспортным средством пишет сообщения в телефоне?

2) Нормально ли, когда на вежливые замечания прекратить, следует агрессия?

3) Как вы относитесь к тому, что ваши сотрудники подвергают риску своих клиентов и понимаете ли чем вообще это может закончиться?

В комментариях под этим постом свое недовольство водителями общественного транспорта выразили десятки одесситов.

Напомним, 21 сентября в автокатастрофе в Одесской области при столкновении маршрутки с бензовозом погибло 9 человек.

Фото: Игорь Окландер