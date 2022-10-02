С Таирова на Фонтан и в Центр на велосипеде: веломаршрут полностью завершен (фото)

В Одессе завершен веломаршрут «Таирово-Фонтан-Центр» и выделена полоса для общественного транспорта.

Как сообщили в одесской мэрии, 5 ст. Большого Фонтана соединена велодорожкой с улицей Сегедской. От 1 ст. Большого Фонтана до 5-й ст. также обновлена дорожная разметка и обустроена велополоса.

Водителей просят обратить внимание на то, что на участке Фонтанской дороги от 5 ст. Большого Фонтана до улицы Академической появилась полоса для общественного транспорта.

Перед этим сообщалось, что в Одессе обустроили новый велопроезд на перекрестке улиц Пироговской и Среднефонтанской.

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