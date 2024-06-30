С какой погоды начнется в Одессе июль – прогноз

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 1 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится жара. Столбили термометров местами могут достигать отметки +35°С.
Прогноз погоды в Одессе на 1 июля
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 19-21°С, днем 30-32°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 1 июля
По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-21°С, днем +30-35°С.
Видимость на автодорогах области хорошая.