З якої погоди розпочнеться у Одесі липень – прогноз

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 1 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається спека. Стовпили термометрів подекуди можуть досягати позначки +35°С.
Прогноз погоди в Одесі на 1 липня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 19-21°С, вдень 30-32°С.
Температура морської води 22-23°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 1 липня
По Одеській області на завтра прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-21°С, вдень +30-35°С.
Видимість на автошляхах області добоа.