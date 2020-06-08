Коронавирус 8 июня: сколько людей заболело и выздоровело в Одесской области

По состоянию на 9:00 8 июня, в Украине с начала пандемии нового коронавируса подтверждены 27 462 случая заболевания COVID-19.

Как сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ, за последние сутки выявили 463 новых случаев заболевания. Вылечились 141 человек. Зарегистрировали 9 летальных случаев.

За весь период эпидемии в Украине 12 195 пациента выздоровели, 797 человек умерли.

В Одессе и области к 8 июня, с начала эпидемии зарегистрировано 996 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки в области зарегистрировано 6 новых случаев заболевания, 4 человека выздоровели. Летальных исходов не зарегистрировали.

Напомним, в МОЗ опасаются начала новой волны коронавируса из-за увеличения случаев заражения COVID-19 в Украине. В свою очередь ВОЗ обновила свои указания и теперь рекомендует носить тканевые маски.

Фото: Freepik

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