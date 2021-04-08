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Рыбалка на Одесчине: опубликована онлайн-карта разрешенных мест

Рыбалка на Одесчине: опубликована онлайн-карта разрешенных мест

Одесский рыбоохранный патруль обнародовал специальную онлайн-карту, на которой обозначены места для законной рыбалки в период нереста.
Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

В рыбоохране напоминают, что с 15 апреля начнет действовать запрет на вылов водных биоресурсов на водоемах Одесчины. Но для удобства поклонников любительской рыбалки на карте обозначено 8 мест на реках Днестр, Турунчук, Кодыма и Южный Буг.

❗❗❗ONLINE КАРТА з ділянками для любительської риболовлі🐟

😀Шановні рибалки, нагадуємо, що з 1️⃣5️⃣ квітня почне діяти…

Опубликовано Одеський рибоохоронний патруль Среда, 7 апреля 2021 г.

 

Напомним, с 1 апреля на внутренних водоемах Одесской области начал действовать запрет на любительский и промышленный вылов рыбы в связи с нерестом. Этот запрет продлится до 30 июня.

В частности, в указанный период будет запрещен вылов рыбы на реке Южный Буг в пределах Одесской области, а также реках Кодыма, Тилигул, Большой и малый Куяльник, Барабой и других малых реках области.

А с 15 апреля вступит в силу нерестовый запрет на Днестровских, Дунайских водоемах и Причерноморских лиманах.

Читайте также: Где и как можно ловить рыбу в нерестовый период?

Фото: УСИ

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