Ryanair откроет два новых маршрута из Одессы – куда можно улететь

Авиакомпания Ryanair объявила о двух новых маршрутах из Одессы. Пассажирские самолеты перевозчика будут летать в Афины и Барселону.

Из Одессы в Афины полеты будут один раз в неделю. Рейсы в Барселону – два раза в неделю, в рамках расписания Ryanair “Odesa Winter-2020”.

“Ryanair с октября запускает два новых маршрута из Одессы в Афины и Барселону, которые будут выполняться один и два раза в неделю, соответственно”, – сообщила представитель Ryanair Ольга Павлонка, пишет ЦТС.

Ранее Ryanair начал полеты между Одессой и Италией.