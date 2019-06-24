“Ryanair” планирует в этом году перевезти через Одессу 60 тысяч пассажиров

Международный аэропорт “Одесса” оказался на третьем месте в прогнозах ирландской лоукост-авиакомпании «Ryanair» по пассажиропотоку в Украине.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Ожидается, что из всех украинских аэропортов, в которые летает этот лоукост, самым результативным станет Борисполь – он должен перевезти 1,05 миллиона пассажиров. На втором месте – Львов (235 тысяч), на третьем – Одесса (60 тысяч). Четвертым по пассажиропотоку станет Харьков – 35 тыс. пассажиров до конца года.

Всего авиакомпания прогнозирует, что к концу 2019 года количество пассажиров, перевезенных на его украинских маршрутах, составит 1 миллион 400 тысяч человек.

Прогноз делался из расчета, что средняя заполняемость кресел составит 85%, в то время как фактически сейчас она превышает 96%.

За период с сентября 2018 по март 2019 года лоукостер перевез из/в Украину 375 тысяч пассажиров.

Фото: Ryanair