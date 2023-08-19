Война, день 542: минус 500 оккупантов за сутки

Сегодня, в субботу, 19 августа 2023 года, начались пятьсот сорок вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

По информации Генштаба ВСУ, сегодня ночью российская федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив иранские ударные дроны «Shahed-136/131». Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 74 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиаудары в районах Красной Зари и Ветеринарного Харьковской области. Также враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Рожковичи, Водологи Сумской области и Стрелка, Волчанск, Красный Яр, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки на Харьковщине. Нанес авиационные удары в районах Куриловки, Кисловки и Глушковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты, как Каменка, Красное Первое, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Торское, Свято-Покровское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах восточнее Белой Горы и Торецка Донецкой области. Нанес авиаудары в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Плещеевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинова и Авдеевки Донецкой области. Артобстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Тоненькое, Северное, Невельское, Нетайлово, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Под артобстрелы врага попали более 10 населенных пунктов, среди них Острое, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудар в районе Старомайорска. Под вражеские артобстрелы попали более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиаудары в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Левадное, Затишье, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Михайловка, Антоновка, Херсон, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 пункта управления и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Кроме того, согласно представленной инфографике, за сутки ликвидировано 500 рашистов, 8 вражеских танков, 14 боевых бронированных машин, 6 беспилотников, 7 единиц автомобильной и 2 единицы специальной военной техники.