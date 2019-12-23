Розіграш призів та 3D-сцена: як у новорічну ніч відбуватиметься святкування біля головної ялинки Одеси

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

31 січня 2019 року на Думській площі пройде традиційне святкування зустрічі Нового 2020 року.

Початок свята – о 21:00.

Цьогоріч змінена концепція святкування, згідно з якою увага глядачів акцентується на візуалізації.

Так, гості побачать нові світлові рішення, проєкційне лайтшоу і авторський мепінг. Пересувна 3D-сцена разом з будівлею мерії стануть єдиним майданчиком, де буде представлено унікальне шоу.

На сцені виступлять популярні кавер-група «Дебош», групи «Лепріконси» (Білорусь) та «НеАнгели», ведучий дядя Жора, Dj Mr. Sunny.

Всіх очікують розіграші з призами.

Прихід Нового 2020 го року ознаменується святковим феєрверком.

1 січня 2020 року з 16:00 до 20:00 на Думській площі пройде новорічне свято для дітей із захоплюючою програмою: виступи творчих колективів, конкурси, вікторини, роздавання подарунків і розваги з веселими аніматорами. На святі виступлять учасники новорічного фікс-шоу, кавер-бенд Lucky Band, учасники проєкту «Голос. Діти». Також діти зможуть помилуватися яскравим світловим шоу на будівлі одеської мерії.

Фото: ОМР

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