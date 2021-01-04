На Украину надвигается циклон «Ахмет»: чего ждать одесситам?

Завтра, 5 января, в Украину с юго-западной стороны Европы придет циклон по имени «Ахмет». В частности, он накроет и Одесскую область.

Как сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, «Ахмет» принесет с собой осадки.

«Завтра осадки предполагаются в западных областях Украины, в Одесской, Николаевской, Винницкой, а вечером – в Житомирской, Киевской и Черкасской областях. На остальной территории Украины существенные осадки – вряд ли. Будет идти преимущественно дождь, но при понижении температуры возможен местами мокрый снег… С учетом того, что пока температура воздуха особенно снижаться не хочет, у дождя будет намного больше шансов, чем у снега», – пишет синоптик.

По словам Диденко, 5 января максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +1+5 градусов, на Востоке – 0+3 градуса, в западной части и на юге +4+9 градусов. Местами возможен туман с ухудшением видимости на дорогах.

Кроме того, синоптик сообщила, что на Сочельник (6 января) в Украине будет сыро и облачно, а на Рождество «прискачет очередной циклон», который принесет осадки, дождь и мокрый снег, а также усиление ветра.

Напомним, перед новым годом в Украину пожаловал циклон «Гермина» и принес с собой теплую погоду.

Как сообщалось ранее, туман, который наблюдался в Одессе и области сегодня, 4 января, может продержаться до утра вторника, 5 января.