Рождественская сказка: после побега мальчика из детдома в Одессе устроили повторный парад трамваев

Специально для ребят из детских домов в Одессе провели еще один Рождественский парад трамваев.

Как пояснили в КП «Одесгорэлектротранс», традиционный Рождественский парад трамваев был 7 января, и повторять его никто не планировал. Но произошло событие, которое изменило планы.

«В тот рождественский день один из мальчиков-воспитанников детского дома совершил побег, чтобы принять участие в нашем параде трамваев, но добраться до Старосенной площади он не успел, и его вернули в воспитательное учреждение. Это событие так поразило нас, что мы решили организовать еще одно Рождество для воспитанников детских домов», – рассказал директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

В параде трамваев приняли участие три вагона семейства Odissey, на которых проехались более 100 детей разного возраста.

Трамвайный кортеж стартовал со Старосенной площади, доехал до 11-й станции Люстдорфской дороги и вернулся обратно.

Во время почти двухчасовой поездки в трамваях пели музыкальные коллективы и хоры, работали аниматоры. Дети тоже пели, играли в игры, участвовали в конкурсах. Дед Мороз переходил из вагона в вагон и дарил сладкие подарки.

Одним из пассажиров Рождественского парада стал и его «виновник» – мальчик по имени Андрей, который 7 января сбежал из детского дома. Он рассказал, что очень любит ездить трамваями и обязательно станет водителем, когда подрастет.

В этот вечер трамваи были наполнены детским смехом и улыбками.

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