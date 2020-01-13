fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Рождественская сказка: после побега мальчика из детдома в Одессе устроили повторный парад трамваев

Рождественская сказка: после побега мальчика из детдома в Одессе устроили повторный парад трамваев

Специально для ребят из детских домов в Одессе провели еще один Рождественский парад трамваев.

Как пояснили в КП «Одесгорэлектротранс», традиционный Рождественский парад трамваев был 7 января, и повторять его никто не планировал. Но произошло событие, которое изменило планы.

«В тот рождественский день один из мальчиков-воспитанников детского дома совершил побег, чтобы принять участие в нашем параде трамваев, но добраться до  Старосенной площади он не успел, и его вернули в воспитательное учреждение. Это событие так поразило нас, что мы решили организовать еще одно Рождество для воспитанников детских домов», – рассказал директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

В параде трамваев приняли участие три вагона семейства Odissey, на которых проехались более 100 детей разного возраста.

Трамвайный кортеж стартовал со Старосенной площади, доехал до 11-й станции Люстдорфской дороги и вернулся обратно.

Во время почти двухчасовой поездки в трамваях пели музыкальные коллективы и хоры, работали аниматоры. Дети тоже пели, играли в игры, участвовали в конкурсах. Дед Мороз переходил из вагона в вагон и дарил сладкие подарки.

Одним из пассажиров Рождественского парада стал и его «виновник» – мальчик по имени Андрей, который 7 января сбежал из детского дома. Он рассказал, что очень любит ездить  трамваями и обязательно станет водителем, когда подрастет.

В этот вечер трамваи были наполнены детским смехом и улыбками.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить