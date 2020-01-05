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Новости Одессы и Одесской области

Гирлянды, хор и музыканты: в Одессе пройдет Рождественский парад трамваев

Гирлянды, хор и музыканты: в Одессе пройдет Рождественский парад трамваев

В параде трамваев примут участие 4 вагона семейства Odissey, сообщает пресс-служба КП «Одесгорэлектротранс».

К Рождеству украсят гирляндами три односекционных  трамвая и гиганта Odissey МАХ.

Горожане и гости Одессы смогут не только полюбоваться светящимися вагонами, но и покататься в них. Внутри для пассажиров будут выступать музыкальные коллективы и хоры.

  • Самый вместительный из всех одесских трамваев, Odissey МАХ стартует от 11-й станции Люстдорфской дороги в 18:02, после чего он сделает две остановки, где все желающие смогут зайти в вагон или покинуть его – на жилмассиве «Вузовский» (18:20 -18:24) и 1-й станции Люстдорфской дороги (18:40-18:44).
  • Odissey 5-го маршрута отправляется из Аркадии в 18:18 и сделает четырехминутную остановку на площади 10 апреля (18:23-18:27).
  • Трамвай маршрута №28 отправится из парка Шевченко в 18:40.
  • Вагон трамвайного депо №2 стартует от улицы Паустовского в 17:02. У него будет четыре остановки: на Бочарова (17:10-17:14), Заболотного (17:16-17:20), Херсонском сквере (17:58-18:02) и Старослободском рынке (18:19- 18:23), после чего он двинется дальше.

В 19:00 все четыре вагона праздничной колонной заедут на Старосенную площадь, где одесситы смогут сфотографироваться внутри и на фоне трамваев.

Фото: Одесгорэлектротранс

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