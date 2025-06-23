Ракета, обстрел

Ключевые моменты:

  • Враг средь бела дня атаковал ракетами Белгород-Днестровский район;
  • Прозвучали взрывы, предварительно есть “прилеты”;
  • На месте взрывов поднимается столб дыма.

Сигнал воздушной тревоги сегодня днем прозвучал в 14:30. Мониторинговые каналы сообщили о пуске баллистики из Крыма.

В Воздушных силах сообщили о движении двух ракета в сторону Белгорода-Днестровского.

Вскоре прозвучало два взрыва, на месте “прилетов” поднимается густой дым, сообщают телеграм-каналы.

О последствиях атаки пока информации нет.

Напомним, в ночь на 22 июня россияне атаковали ударными дронами юг Одесской области, а именно – Белгород-Днестровский район. В результате была разрушена местная станция экстренной скорой помощи. Выведены из строя 7 санитарных авто, 6 из них разбиты, одна карета скорой полностью сгорела.



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