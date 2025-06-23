Ключевые моменты:
- Враг средь бела дня атаковал ракетами Белгород-Днестровский район;
- Прозвучали взрывы, предварительно есть “прилеты”;
- На месте взрывов поднимается столб дыма.
Сигнал воздушной тревоги сегодня днем прозвучал в 14:30. Мониторинговые каналы сообщили о пуске баллистики из Крыма.
В Воздушных силах сообщили о движении двух ракета в сторону Белгорода-Днестровского.
Вскоре прозвучало два взрыва, на месте “прилетов” поднимается густой дым, сообщают телеграм-каналы.
О последствиях атаки пока информации нет.
Напомним, в ночь на 22 июня россияне атаковали ударными дронами юг Одесской области, а именно – Белгород-Днестровский район. В результате была разрушена местная станция экстренной скорой помощи. Выведены из строя 7 санитарных авто, 6 из них разбиты, одна карета скорой полностью сгорела.