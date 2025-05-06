По информации начальника Одесской ОВА Олега Кипера, в результате российского удара по Одесскому району поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности частные жилые дома. В некоторых местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали наши спасатели.

В одном из домов найдено тело погибшего человека. Информация о пострадавших уточняется.

О последствиях ночной атаки рассказал мэр Черноморска Василий Гуляев:

Местные телеграм-каналы сообщают, что в поселке Великодолинско человек сгорел, прикоснувшись к оборванным высоковольтным проводам после прилета “шахеда”.

Как сообщала “Одесская жизнь”, около 22:00 в Одессе и Одесской области прозвучал сигнал воздушной тревоги, после чего раздалось несколько взрывов. Мониторинговые телеграм-каналы сообщали о приближении к Одесскому району около 20 вражеских дронов. Также мы сообщали, что Одещину атаковали новым типом дронов с искусственным интеллектом