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Российское вторжение в Украину: что потерял агрессор за 7 дней?

Российское вторжение в Украину: что потерял агрессор за 7 дней?

С начала боевых действий в Украине, в период с 24 февраля по 2 марта 2022 года, российские террористы понесли значительные потери.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Рецепты

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава – более 5840 человек;
  • танков – до 211;
  • боевых бронированных машин – 862 единиц;
  • артиллерийских систем – 85;
  • РСЗО – 40;
  • средства ПВО – 9;
  • самолетов – 30 единиц;
  • вертолетов – 31 единица;
  • автомобильной техники – 355 единиц;
  • легкие скоростные катера – 2 единицы;
  • цистерн с ППМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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