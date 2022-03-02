Российское вторжение в Украину: что потерял агрессор за 7 дней?

147 часов обороны Украины: боеспособность оккупантов падает, – глава Минобороны Уже 147 часов Украина мужественно обороняется от российского агрессора. И за это время характер событий начал меняться: оккупанты пытаются хоть как-то удержать боеспособность своих подразделений, но это удается им все хуже и хуже.

Об этом говорится в обращении к украинцам министра обороны страны Алексея Резникова. ПОДРОБНЕЕ

Важно! Российские агрессоры готовят информационную диверсию Оккупанты могут отключить проверенные каналы связи и во время переговоров в Беларуси сообщить, что Украина сдалась. Но это будет ложь! ПОДРОБНЕЕ