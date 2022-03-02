Российское вторжение в Украину: что потерял агрессор за 7 дней?

С начала боевых действий в Украине, в период с 24 февраля по 2 марта 2022 года, российские террористы понесли значительные потери.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава – более 5840 человек;
- танков – до 211;
- боевых бронированных машин – 862 единиц;
- артиллерийских систем – 85;
- РСЗО – 40;
- средства ПВО – 9;
- самолетов – 30 единиц;
- вертолетов – 31 единица;
- автомобильной техники – 355 единиц;
- легкие скоростные катера – 2 единицы;
- цистерн с ППМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Читайте также: Война в Украине, день 7-й: оперативная информация на утро 2 марта