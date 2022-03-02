Война в Украине, день 7-й: оперативная информация на утро 2 марта

Идут седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому вторжению. О ситуации на утро среды, 2 марта 2022 года информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины.

На Подольском направлении противник силами 13-ти БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокирования столицы с северного и северо-западного направлений.

В Житомирской области находится до трех БТГр из состава 5-й общевойсковой армии.

На Северском направлении до 17-ти БТГр оккупационных войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье войска противника утратили наступательный потенциал.

Вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении героические украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до 16 БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до 4 БТГр на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Донецком направлении агрессор, не преуспевая, сосредоточил усилия на блокировке города Мариуполя.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.

В Черноморской зоне враг производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

Не преуспевая в продвижении своих сил противник коварно продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры с целью устрашения гражданского населения, которое мужественно бок о бок с Вооруженными Силами Украины сопротивляется.

Моральный дух противника и их воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск.

Оккупанты несут потери по всем направлениям. Более подробную информацию в Генштабе обещают предоставить позже.