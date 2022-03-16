Российский корабли снова обстреляли курортные поселки Одессы

В первой половине дня 16 марта 2022 гола военные корабли российских агрессоров опять обстреляли прибрежные населенные пункты в Одесской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе вооруженных сил Украины.

Атаке подверглись Лебедевка, Санжейка, Затока и Беленькое. Обстрел велся издалека. Подходить ближе к берегу противник опасается.

Тем не менее угроза попытки высадки российского десанта остается, хотя в ВСУ уверенны, что единственное, что могут увидеть солдаты оккупантов в Одессе – это дно Черного моря.

Обстрелы же с дальней дистанции становятся регулярными. Они велись вчера, 15 марта, и сегодня ночью.

Противник также пробует атаковать с воздуха. Сегодня такая попытка закончилась полным провалом. Оба самолета оккупантов были сбиты украинской ПВО и упали в воду.