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Ждать ли Одессе российский десант этой ночью — что говорят военные?

Ждать ли Одессе российский десант этой ночью — что говорят военные?

Одесситов опять пугают российским десантом. Но представители ВСУ говорят, что враг вряд ли решится на высадку. А если решится – его уничтожат.

Рецепты

Ситуацию с возможной попыткой российских оккупантов высадиться на одесский берег прокомментировал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он отметил, что вероятность десанта всегда была. В вооруженных силах не только не скрывали этого, но первыми озвучили такую возможность.

Но стоит понимать, что речь идет именно об угрозе, а не неотвратимом факте. мы всегда говорим только об «угрозе».

Наиболее вероятно, что группировка российских кораблей пытается «наводить шорох» вблизи наших берегов.

Но система нашей обороны не дает возможность противнику произвести высадку десанта. А если противник решится попробовать, то будет уничтожен.

Сергей Братчук напомнил, что подобная попытка уже была в конце февраля и тогда все десантники были уничтожены, а катер, на котором они прибыли, уничтожен.

Тем не менее враг может обстреливать город и окрестности с моря, стремясь разведать, как устроена оборона одесского побережья. Сегодня для этого три корабля были замечены недалеко от берега, а один даже открыл стрельбу по возможным оборонным позициям наших защитников.

В этой связи Сергей Братчук напомнил, насколько важно не показывать врагу, куда и что прилетело, не становиться корректировщиками огня для оккупанта.

Фото иллюстративное: weaponsystems.net

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Редакция ПРОФИЛЬ

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