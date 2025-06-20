Ключевые моменты:

Российский беспилотник уничтожил дом одесского спасателя Александра Ламекина.

Несмотря на потерю жилья, спасатель не опускает руки и продолжает выполнять свои обязанности и восстанавливать дом.

Подробности атаки беспилотника

Отмечается, что в результате атаки вражеского беспилотника дом Александра Ламекина превратился в руины в одно мгновение. Несмотря на страшную потерю, спасатель не опускает руки. По его словам, главное, что он и его жена остались живы.

Александр Ламекин продолжает свою опасную работу, спасая жизни других людей. Параллельно с этим он взялся за трудное дело — восстановление собственного дома из пепла. Его несокрушимость и преданность делу является примером мужества и стойкости перед лицом вражеской агрессии.

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