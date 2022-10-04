Российские войска направили на Одессу дрон-камикадзе

В то время как многие начинают гонки на медвежьем рынке и пытаются собрать то, что осталось после краха, некоторые задаются вопросом, каким должен быть следующий шаг. Как бы ни было заманчиво отступить, рынок еще никогда не находился в более благоприятном состоянии, предлагая новичкам шанс выбрать криптовалюту с перспективной долгосрочной прибылью.

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