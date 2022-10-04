Российские войска направили на Одессу дрон-камикадзе

Днем 4 октября рашисты попытались атаковать Одессу ударным беспилотником. Дрон-камикадзе был уничтожен нашими силами ПВО.
Об этом сказано в официальное сообщение Оперативного командования «Юг».
В информации от военных казано, что раг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа «Shahed-136».
Силами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над морем.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что ВСУ смогли «приземлить» разведывательно-ударный дрон Mohajer-6 иранского производства, который координировал атаки на Одессу.