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Российские агрессоры лишились беспилотника – его сбили над Черным морем (видео)

Российские агрессоры лишились беспилотника – его сбили над Черным морем (видео)

Сегодня, 17 марта 2022 года, украинские защитники одесского побережья сбили над Черным морем российский беспилотник.
Об этом рассказал в своем вечернем видеообращении к одесситам спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

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По словам спикера ОВА, сегодня одесситы не были напуганы маневрами кораблей Черноморского флота РФ недалеко от побережья, хотя некоторая тревога все же имела место. Братчук еще раз подчеркнул, что целью данных «выступлений» была не высадка десанта, а желание лишний раз «сделать нервы Одессе-маме» и добиться, чтобы наши системы обороны открыли свои позиции. Но украинские защитники достойно держат оборону и не выдают себя.

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Между тем, как сообщили в оперативном командовании «Юг», во время «демонстрации не силы, а собственного бессилия» россияне лишились беспилотного летательного аппарата «Орлан-10».

 

⚡️ Одеса. Російський БПЛА долітався до пекла.

🇺🇦

Опубликовано Сергеем Братчуком Четверг, 17 марта 2022 г.

 

Ранее силы противовоздушной обороны сбили над Черным морем два российских истребителя Су-30, намеревавшихся атаковать населенные пункты Одесской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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