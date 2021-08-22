Россия ввела санкции против Гриневецкого и других одесситов: Труханов уже три года под ними

Всего сейчас в санкционном списке Российской федерации 922 украинца. Среди них много одесситов. Кроме действующих мэра и председателя ОГА – бывшие губернаторы, депутаты, известные бизнесмены и политики.

Правительство Российской Федерации расширило список лиц, подпадающих под санкции. В него попали предшественники Сергея Гринивецкого на посту председателя Одесской ОГА Эдуард Матвийчук и Игорь Палица.

Также в список вошли депутаты Верховной Рады Украины, отстаивающих в парламенте интересы избирателей Одесской области:

Александр Горенюк ( “Слуга народа”),

Андрей Костин ( “Слуга народа”),

Алексей Леонов ( “Слуга народа”),

Игорь Васильковский ( “Слуга народа”),

Антон Киссе ( “За будущее”),

Сергей Колебошин ( “Слуга народа”),

Олега Колев ( “Слуга народа”).

Также в перечне одесские политики и бизнесмены:

Леонид Климов,

Александр Пресман,

Дмитрий Голубов,

Александр Грановский,

Борис Кауфман,

Александр Урбанский,

Сергей Фаермарк,

Геннадий Чекита,

Павел Унгурян,

Константин Усов.

Соответствующий приказ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В декабря 2019 года правительство Российской Федерации добавил девяти граждан Украины в список санкций, причем все они имеют прямое отношение к Одессе.

В частности тогда в списке оказались: экс-начальник городского управления бывшей милиции Владимир Босенко, глава фракции «Доверяй делам» в Одесском городском совете и бывший секретарь горсовета Олег Брындак и тогдашние депутаты городского совета Александр Иваницкий, Дмитрий Танцюра, Александр Шеремет и Юрий Шумахер.

В декабре 2018 под санкции попали Одесский городской голова Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник.

Санкционный перечень появился в ноябре 2018 и в начале состоял из 322 граждан Украины и 68 компаний, большинство из которых тоже были украинскими.

Тогда санкции, в частности, коснулись трех тогдашних народных депутатов-одесситов: Евгения Дейдея, Алексея Гончаренко и Ивана Фурсина, из которых лишь один – Алексей Гончаренко сейчас занимает кресло в парламенте.

Напомним, Сергея Гриневецкого назначили председателем Одесской ОГА в ноябре 2020 года. Среди прочего он известен участием в организации скандально известного Северодонецкого съезда в 2004 году. Тогда депутаты всех уровней, представляющих восточные и южные области страны, собрались под лозунгами: создание федерации, независимости Юго-Восточного региона, откровенного противопоставления западных бандеровцам. Также там коснулись создания на базе Одесской области так называемого Новороссийского края.

Игорь Палица работал в должности председателя Одесской областной государственной администрации по 6 мая 2014 по 30 мая 2015 года.

Эдуард Матвийчук был председателем Одесской ОГА с 8 марта 2010 по 8 ноября 2013 года.

Источник: Избирком

Ранее сообщалось, что телеканалы из холдинга Виктора Медведчука 112 Украина, NewsOne и ZIK попали под санкции СНБО Украины

Графика Суспільне Крим