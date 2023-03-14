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Россия сбила над Черным морем американский беспилотник

Россия сбила над Черным морем американский беспилотник

Два российских истрибителя Су-27 выполняли перед американским беспилотным аппаратом опасные воздушные маневры и сбрасывали на него топливо. В результате этих действий был поврежден пропеллер беспилотника. Военные США приняли решение затопить его в море.

Действия россии непрофессиональные и некомпетентные

Об этом сообщили в Европейском командовании Вооруженных Сил США.

Командующий ВВС США генерал Джеймс Би Хеккер отметил, что именно российский самолет повредил американский беспилотник, что привело к падению.

«Наш беспилотник MQ-9 выполнял обычную операцию в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и поразил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9», — сказал Хеккер.

Представители США заявили, что этот инцидент является примером агрессивных действий российских пилотов при взаимодействии с самолетами США и союзников в международном воздушном пространстве, в том числе над Черным морем. Эти агрессивные действия российского авиационного экипажа опасны и могут привести к просчетам и непреднамеренной эскалации.

Инцидент демонстрирует отсутствие компетентности российских пилотов и их командования в дополнение к тому, что он опасен и непрофессионален.

Самолеты США продолжат работу в международном воздушном пространстве

По словам Хеккера, самолеты США и членов Альянса будут продолжать работу в международном воздушном пространстве.

Как пишет CNN со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, президент США Джо Байден был проинформирован о данном инциденте.

Кирби сказал, что перехват российскими самолетами американских летательных аппаратов над Черным морем – «не редкость», и отметил, что за последние недели были и другие перехваты. Но он добавил, что этот случай был уникальным, поскольку действия России были «опасными, непрофессиональными и безрассудными».

По его словам, официальные лица США планируют связаться с Россией, чтобы выразить обеспокоенность по поводу инцидента с беспилотником.

Мнение эксперта. Александр Коваленко, военный аналитик:

Да, генерал Хекер может называть такие действия «небезопасными и непрофессиональными», но они как раз были выполнены профессионально и намеренно. Американский разведывательный БПЛА, стоимостью с истребитель, был сбит малой, очень малой ценой. Цель достигнута.

Разумеется, никакой военной реакции от США на эти действия не последует, ведь россия их завуалировала под ЧП, но вот к чему они могут подвигнуть Вашингтон, при формировании следующего пакета военной помощи Украине — вот в чём вопрос. Ведь без ответа этот вызов не останется.

MQ-9 Reaper (с англ. — »жнец») — американский модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат. Его длина 11 метров, размах крыльев — 20 метров, высота полета — 15 километров. Максимальная скорость — 450 км/ч. Грузоподъемность почти 2 тонны. MQ-9 Reaper может находиться в воздухе более суток.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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