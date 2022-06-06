Россия не может обеспечить безопасность на море: ее флот поразил 9 гражданских судов

Сейчас блокаду гражданского судоходства у морских берегов Украины проводят около 30-ти кораблей и подводных лодок рф. Они уже произвели поражение 9-ти гражданских судов.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Из обстрелянных мирных кораблей один затонул, по погибли два моряка.

При этом, по заявлению украинских ВМС минобороны россии имитирует организацию так называемых гуманитарных коридоров якобы для вывода гражданских иностранных судов из украинских портов.

Но учитывая прежний опыт, попытка сыграть на гуманности, на самом деле может быть ничем иным, как создать возможностью вражеских кораблей приблизиться к нашему побережью под прикрытием гражданских судов.

Страна-агрессор не может быть гарантом безопасности. Ведь ее флот с первых дней полномасштабного вторжения, в нарушение норм безопасности гражданского судоходства и международного гуманитарного права, производил обстрелы иностранных гражданских судов.

Украина является независимым, демократическим и правовым государством, соблюдающим нормы международного права, в том числе международного морского права.

Действительно, безопасными маршрутами могут быть только те, которые согласованы международными договорами, где гарантами безопасности выступают цивилизованные страны.

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины, руководство государства принимают меры по деблокированию морских портов Украины и организации поставок украинской продукции в нуждающиеся страны.

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