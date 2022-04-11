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Россия может попробовать захватить Днепр и Одессу

Россия может попробовать захватить Днепр и Одессу

В войне с Украиной российская сторона действует непредсказуемо и нелогично, при этом РФ может готовить удар по Днепру и Одессе с целью их захвата.

Об этом в эфире телемарафона заявил капитан первого ранга по отставке военно-морских сил США Гарри Табах, передает «Суспільне. Одеса».

«Россия действует непредсказуемо, нелогично, и объяснить их действия невозможно. Убийство ради убийства, такой культ смерти. И своей и чужой. Непонятны эти действия. Ожидать можно всего, и ко всему нужно готовиться», — подчеркнул военный.

По его убеждению, украинский Генштаб действует гораздо более грамотно, чем это делали во время подготовки к нападению россиян.

«Сейчас для меня видно, и что говорят мои товарищи — и украинские, и американские военные, что есть такие симптомы, что Россия показывает, что хочет поделить Украину, нанеся сильный удар по Днепру и Одессе. И вот эти разведывательные полеты, и разведка, что у них есть, и видно, что ваши ВСУ тоже к этому готовятся, сейчас все работают на время, у всех мало времени».

Он отметил, что обе стороны действуют в условиях нехватки времени.

«У россиян мало времени перегруппироваться и сколотить какое-то войско, бросить его. И украинцы — времени у них тоже мало. Сейчас каждый час, каждая минута, секунда — это жизнь украинцев и военных», — подытожил американский военный.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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