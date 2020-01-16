Роды в Одессе: что делать, если требуют денег, и когда можно заключать официальный договор с врачом

В этом году родильные дома перейдут на иную систему финансирования, и врачи не смогут взимать деньги за роды. Это мы уже и так оплачиваем своими налогами. Для того чтобы больницы могли получать деньги за эти услуги от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), они должны пройти реорганизацию и заключить договор с НСЗУ.

По словам пресс-секретаря департамента здравоохранения Одесского горсовета Алены Вельможко, говорить, что роды станут бесплатными некорректно, поскольку на сегодняшний день законом уже предусмотрено отсутствие платы за данные услуги.

— После того как роддома пройдут реорганизацию из коммунального предприятия в коммунальные неприбыльные предприятия, они поменяют источник финансирования. Так, НСЗУ будет выделять родильным домам 8,5 тысяч гривен за каждую роженицу. В эту сумму входят физиологические роды и кесарево сечение, лекарства, палата, медицинская помощь в критических состояниях, а если в больнице попытаются потребовать деньги на что-нибудь из стандартного пакета услуг, то потеряют контракт с НСЗУ, — пояснила Алена Вельможко.

При этом родильным домам позволят официально зарабатывать на дополнительных услугах — например, при предоставлении палат улучшенного типа. Также рожать с выбранным врачом теперь можно будет официально за отдельную плату — по фиксированной цене, с которой будут уплачиваться налоги.

Заключение договоров с НСЗУ должно начаться с 1 апреля 2020 года. По словам пресс-секретаря департамента охраны здоровья Одесского горсовета, все 5 одесских родильных домов уже прошли реорганизацию и готовы к заключению договоров.

Кроме того, одесситам напоминают: если в роддоме с вас требуют оплаты за роды, вы можете обратиться с жалобой к главврачу учреждения или непосредственно в департамент здравоохранения.

Фото: medicalinfo.ir

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