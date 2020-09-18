Родители-нарушители: как следят за безопасностью дорожного движения возле школ Одессы?

Полицейские патрули устроили дежурство возле нескольких учебных заведений Одессы. Несколько часов к ряду патрули предупреждали автомобилистов и пешеходов о мерах предосторожности на дорогах возле школ. «Одесскую жизнь» заинтересовала такая активность.

Мы связались с полицией для прояснения ситуации и оказалось, что главной задачей рейдов была проверка соблюдения правил парковки автомобилей около школ, а также напоминание родителям о ПДД.

«Огромное количество аварийных происшествий происходят из-за привычки родителей высаживать детей на самой проезжей части, поэтому подобные рейды необходимы на сегодняшний день. Мы проводим беседы, но в случае грубых нарушений приходится составлять постановление», — комментирует ситуацию пресс-секретарь управления Патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

Главным нарушением являлось высадка пассажира не просто в запрещённом месте, а прямиком на пешеходном переходе либо под соответствующим знаком. Большинство водителей с пониманием относились к происходящему, ссылаясь на неудобную транспортною развязку, однако некоторых подобная профилактика возмутила.

Отметим, что с начала учебного года полиция провела подобную работу в 99 школах Одессы.